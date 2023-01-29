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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серен
Генк - Серен: обзор матча 29 января 2023
Генк
29.01.2023, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Серен
7'
П. Онуачу (П)
14'
М. Трезор
60'
П. Онуачу
64'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Серен
88'
Замена
С. Тремуле
️️️️
М. Самбу
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
79'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Хейнен
79'
73'
Замена
Д. Бунчуков
️️️️
С. Мвуэ
73'
Замена
С. Консейсау
️️️️
В. Гийом
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Пайнтсил
70'
Замена
А. Уаттара
️️️️
К. Куэста
69'
65'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
М. Кашбах
65'
Замена
Вагнер
️️️️
Э. Ифони
ГОЛ! 4:0!
Д. Пайнтсил
64'
63'
Желтая карточка
М. Тшибуабуа
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
63'
61'
Желтая карточка
М. Кашбах
ГОЛ! 3:0!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Трезор
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Онуачу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Вагнер
ПВ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
4-4-1-1
30
Дитш
70
Самбу
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
2
Силла
6
Кашбах
23
14
Гийом
18
10
Мвуэ
29
Ифони
46
Куэста
32
Уаттара
32
Уаттара
46
Куэста
8
Хейнен
8
Кастро
8
Кастро
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Сор
28
Пайнтсил
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
70
Самбу
24
Тремуле
24
Тремуле
70
Самбу
14
Гийом
35
Консейсау
35
Консейсау
14
Гийом
10
Мвуэ
28
Бунчуков
28
Бунчуков
10
Мвуэ
6
Кашбах
6
Сиссоко
6
Сиссоко
6
Кашбах
29
Ифони
70
Вагнер
70
Вагнер
29
Ифони
Остались в запасе
Генк
Серен
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
23
Тимоти Мартин
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Генк - Серен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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