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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Мехелен
Серен - Мехелен: обзор матча 25 февраля 2023
Серен
25.02.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Мехелен
35'
Ж. Хайреманс
56'
А. Да Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Мехелен
90'
+1
Замена
I. Swers
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
N. Serwy
️️️️
Вагнер
89'
Желтая карточка
М. Кашбах
87'
83'
Замена
Н. Мукау
️️️️
К. Мрабти
Замена
М. Кашбах
️️️️
М. Муандилмаджи
76'
64'
Замена
Б. Верстате
️️️️
А. Да Крус
Желтая карточка
М. Мбоу
62'
Замена
В. Гийом
️️️️
С. Мвуэ
62'
Замена
С. Лахссаини
️️️️
А. Ба
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Да Крус
52'
Желтая карточка
К. Мрабти
46'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Нгой
35'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Хайреманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
23
Christophe Lepoint
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
52
Noah Serwy
ЦФ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Мехелен
16
Lucas Bijker
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
3-4-2-1
30
Дитш
40
Опаре
5
Мбоу
70
Самбу
23
18
6
Сиссоко
17
Ба
10
Мвуэ
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
3-1-1-5
1
4
Бейтс
5
4
Лавале
9
Да Крус
11
Хайреманс
28
Мрабти
7
Нгой
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
6
99
Муандилмаджи
6
Кашбах
6
Кашбах
99
Муандилмаджи
17
Ба
15
Лахссаини
15
Лахссаини
17
Ба
10
Мвуэ
14
Гийом
14
Гийом
10
Мвуэ
70
Вагнер
52
52
70
Вагнер
11
Хайреманс
2
2
11
Хайреманс
28
Мрабти
17
Мукау
17
Мукау
28
Мрабти
9
Да Крус
4
Верстате
4
Верстате
9
Да Крус
7
Нгой
14
Маледе
14
Маледе
7
Нгой
Остались в запасе
Серен
Мехелен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
16
Lucas Bijker
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
16
Lucas Bijker
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Серен - Мехелен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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2019.07.19 07:25
3
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
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