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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Серен
Остенде - Серен: обзор матча 07 января 2023
Остенде
07.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Серен
2'
Н. Бацнер
44'
С. Мвуэ
75'
Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Серен
Желтая карточка
И. Бонен
88'
Замена
Б. Капон
️️️️
Д. Мебуде
86'
Желтая карточка
А. Танге
85'
Красная карточка
Р. Д'Хез
83'
Вторая желтая
О. Урогиде
81'
80'
Желтая карточка
К. Лепуан
Замена
З. Деваль
️️️️
А. Амаде
79'
Замена
Д. Мебуде
️️️️
Н. Бацнер
78'
78'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
А. Бернье
75'
ГОЛ! 1:2!
Вагнер
Пас отдал
А. Бернье
Желтая карточка
О. Урогиде
73'
70'
Желтая карточка
М. Самбу
Замена
И. Бонен
️️️️
Т. Ндика Матам
67'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Д. Атанга
67'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
56'
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Мвуэ
Желтая карточка
Н. Бацнер
38'
36'
Желтая карточка
С. Лахссаини
20'
Желтая карточка
С. Тремуле
5'
Желтая карточка
М. Мбоу
ГОЛ! 1:0!
Н. Бацнер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
10
Кенни Роша
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Зибен Деваль
ОП
7
Инди Бонен
АП
62
Дапо Мебуде
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
4-1-2-2-1
12
Филлипс
16
Ндика Матам
80
Родин
3
Танге
3
Урогиде
14
Амаде
10
Роша
17
Атанга
25
Бацнер
7
Сакамото
68
Эмброуз
4-3-2
23
Мартин
70
Самбу
5
Мбоу
24
Тремуле
36
Тшибуабуа
23
Лепуан
15
Лахссаини
17
Бернье
70
Вагнер
10
Мвуэ
Мебуде
27
Капон
27
Капон
Мебуде
17
Атанга
7
Д'Хез
7
Д'Хез
17
Атанга
14
Амаде
18
Деваль
18
Деваль
14
Амаде
16
Ндика Матам
7
Бонен
7
Бонен
16
Ндика Матам
25
Бацнер
62
Мебуде
62
Мебуде
25
Бацнер
17
Бернье
6
Сиссоко
6
Сиссоко
17
Бернье
Остались в запасе
Остенде
Серен
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Остенде - Серен
5
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Серен
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
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