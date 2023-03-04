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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Серен
Серкль Брюгге - Серен: обзор матча 04 марта 2023
Серкль Брюгге
04.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Серен
31'
У. Сике
32'
А. Уэда
55'
А. Уэда
3'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Серен
90'
Желтая карточка
А. Ба
Замена
С. Мянго
️️️️
Й. Даланд
88'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Т. Сомерс
87'
82'
Замена
G. Kilota
️️️️
С. Сиссоко
72'
Замена
Вагнер
️️️️
С. Лахссаини
Замена
Д. Хотич
️️️️
У. Сике
70'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Уэда
70'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Ш. Ванхутте
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Уэда
Пас отдал
К. Данке
55'
Желтая карточка
У. Сике
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Уэда
Пас отдал
А. Франсис
32'
ГОЛ! 1:1!
У. Сике
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
С. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Серкль Брюгге
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Вагнер
ПВ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
4-1-3-3
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
34
Ванхутте
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
18
Уэда
17
3-5-1-1
30
Дитш
70
Самбу
40
Опаре
3
18
17
Ба
6
Сиссоко
15
Лахссаини
23
10
Мвуэ
99
Муандилмаджи
2
Даланд
13
Мянго
13
Мянго
2
Даланд
24
Сомерс
8
Декостер
8
Декостер
24
Сомерс
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
41
Сике
10
Хотич
10
Хотич
41
Сике
18
Уэда
34
Гбоу
34
Гбоу
18
Уэда
6
Сиссоко
8
8
6
Сиссоко
15
Лахссаини
70
Вагнер
70
Вагнер
15
Лахссаини
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Серен
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серкль Брюгге - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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