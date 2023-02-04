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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Оуд-Хеверли
Серен - Оуд-Хеверли: обзор матча 04 февраля 2023
Серен
04.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
5'
M. Poaty
85'
C. Lepoint
37'
Ф. Рикка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Оуд-Хеверли
89'
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
А. Силла
️️️️
Вагнер
88'
ГОЛ! 2:1!
C. Lepoint
Пас отдал
С. Сиссоко
85'
Замена
В. Гийом
️️️️
М. Муандилмаджи
81'
79'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
С. Схрайверс
79'
Замена
D. Ouedraogo
️️️️
Й. Дом
Замена
G. Kilota
️️️️
M. Poaty
72'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
С. Мвуэ
71'
62'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
С. Кийин
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
47'
37'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рикка
Пас отдал
С. Схрайверс
ГОЛ! 1:0!
M. Poaty
Пас отдал
М. Тшибуабуа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
4-3-2-1
30
Дитш
40
Опаре
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
70
Самбу
6
Кашбах
23
18
10
Мвуэ
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
4-3-3
77
Кожокару
6
Дом
16
Рикка
28
Плетинкс
27
Патрис
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
13
Кийин
9
Гонсалес
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
70
Вагнер
2
Силла
2
Силла
70
Вагнер
18
8
8
18
10
Мвуэ
6
Сиссоко
6
Сиссоко
10
Мвуэ
99
Муандилмаджи
14
Гийом
14
Гийом
99
Муандилмаджи
6
Дом
15
15
6
Дом
13
Кийин
77
Вльетинк
77
Вльетинк
13
Кийин
8
Схрайверс
9
Нсинги
9
Нсинги
8
Схрайверс
11
Аль-Тамари
24
Траоре
24
Траоре
11
Аль-Тамари
Остались в запасе
Серен
Оуд-Хеверли
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Серен - Оуд-Хеверли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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