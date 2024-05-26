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Quentin Lecoeuche
Статистика
Quentin Lecoeuche - статистика
Висла Плоцк
#13 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
26
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Расинг
0 : 2
26.05.2024
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2024
Расинг де Феррол
83' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Овьедо
1 : 0
12.05.2024
Сарагоса
88' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Уэска
1 : 2
20.04.2024
Сарагоса
1' - 46'
Испания. Сегунда, 35 тур
Сарагоса
1 : 1
14.04.2024
Эльче
1' - 74'
Испания. Сегунда, 34 тур
Леванте
2 : 1
06.04.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Сарагоса
3 : 1
31.03.2024
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Мирандес
0 : 0
24.03.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Сарагоса
0 : 1
17.03.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
2 : 0
09.03.2024
Сарагоса
59' - 90'
62'
Испания. Сегунда, 29 тур
Сарагоса
0 : 1
03.03.2024
Аморебьета
77' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Вильярреал Б
0 : 0
24.02.2024
Сарагоса
1' - 54'
5'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сарагоса
1 : 2
16.02.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эйбар
1 : 0
11.02.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сарагоса
3 : 0
05.02.2024
Спортинг
82' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Алькоркон
0 : 0
27.01.2024
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Эльденсе
1 : 1
15.01.2024
Сарагоса
1' - 69'
Испания. Сегунда, 17 тур
Альбасете
1 : 0
25.11.2023
Сарагоса
1' - 29'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
0 : 2
18.11.2023
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эльче
2 : 0
11.11.2023
Сарагоса
1' - 90'
23'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
0 : 0
06.11.2023
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
1 : 1
30.10.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
2 : 3
21.10.2023
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
2 : 2
14.10.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 2
08.10.2023
Алькоркон
1' - 82'
Испания. Сегунда, 9 тур
ФК Андорра
0 : 1
05.10.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
01.10.2023
Мирандес
1' - 73'
Испания. Сегунда, 5 тур
Картахена
1 : 3
10.09.2023
Сарагоса
32' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
2 : 0
03.09.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
26.08.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 0
18.08.2023
Вальядолид
Был в запасе
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