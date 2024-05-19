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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Расинг де Феррол
Сарагоса - Расинг де Феррол: обзор матча 19 мая 2024
Сарагоса
19.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 2
Завершен
Расинг де Феррол
90+3'
С. Энрих
48'
А. Хименес
57'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Расинг де Феррол
ГОЛ! 1:2!
С. Энрих
Пас отдал
А. Франкес
90'
+3
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
А. Зедадка
83'
83'
Замена
А. Мартин
️️️️
Ó. Pinchi
68'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
67'
Желтая карточка
Ó. Pinchi
Замена
Х. Валера
️️️️
В. Мольехо
63'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
63'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Хименес
Пас отдал
Н. Серрано
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Хименес
Пас отдал
С. Куберо
46'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
B. Martínez
43'
Желтая карточка
E. Clemente
39'
Желтая карточка
B. Martínez
Желтая карточка
В. Мольехо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
(К)
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
16
Хауме Грау
ЦП
34
Lucas Terrer
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Иван Асон
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
(К)
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
4-2-2-2
1
15
Гамес
16
Франкес
15
80
Зедадка
16
Грау
34
11
Меса
11
Мольехо
33
Лисо
20
Асон
3-1-1-5
13
14
5
22
8
Берналь
22
Серрано
14
Лосада
2
Куберо
10
Сене
28
20
Хименес
11
Мольехо
11
Валера
11
Валера
11
Мольехо
80
Зедадка
13
13
80
Зедадка
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
22
16
Дельгадо
16
Дельгадо
22
28
4
Мартин
4
Мартин
28
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
Остались в запасе
Сарагоса
Расинг де Феррол
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
8
Эбер Пена
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
8
Эбер Пена
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Сарагоса - Расинг де Феррол
1
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
9
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
337
170
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
162
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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