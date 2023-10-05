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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Сарагоса
ФК Андорра - Сарагоса: обзор матча 05 октября 2023
ФК Андорра
05.10.2023, четверг, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сарагоса
37'
В. Мольехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Сарагоса
Желтая карточка
Д. Аленде
90'
+5
Замена
М. Ньето
️️️️
О. Шедлер
90'
82'
Замена
Г. Пуссен
️️️️
C. Álvarez
Замена
Х. Лобете
️️️️
И. Бенито
76'
69'
Замена
Х. Валера
️️️️
С. Бермехо
69'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
M. Luna
68'
Замена
И. Асон
️️️️
М. Вальехо
Замена
П. Морено
️️️️
M. Vila Garcia
63'
Замена
А. Петха
️️️️
L. Shabani
63'
59'
Желтая карточка
Т. Мойя
55'
Желтая карточка
А. Франкес
Желтая карточка
S. Molina
50'
46'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Х. Грау
45'
Желтая карточка
М. Агуадо
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Мольехо
Пас отдал
Х. Грау
Красная карточка
Р. Бовер
19'
13'
Желтая карточка
Х. Грау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Рубен Бовер
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
11
Майкель Меса
ЦФ
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
3-4-1-2
1
Мартин
2
Леаль
23
Аленде
15
20
21
7
14
7
Бенито
21
Шедлер
21
Бовер
4-3-2-1
1
16
Франкес
22
Лопес
38
2
17
Бермехо
16
Грау
18
Агуадо
11
Мольехо
21
Вальехо
11
Меса
7
18
Петха
18
Петха
7
7
Бенито
24
Лобете
24
Лобете
7
Бенито
20
24
Морено
24
Морено
20
21
Шедлер
11
Ньето
11
Ньето
21
Шедлер
1
16
Пуссен
16
Пуссен
1
2
15
Гамес
15
Гамес
2
16
Грау
20
Мойя
20
Мойя
16
Грау
21
Вальехо
20
Асон
20
Асон
21
Вальехо
17
Бермехо
11
Валера
11
Валера
17
Бермехо
Остались в запасе
ФК Андорра
Сарагоса
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча ФК Андорра - Сарагоса
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
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