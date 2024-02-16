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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Картахена
Сарагоса - Картахена: обзор матча 16 февраля 2024
Сарагоса
16.02.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 27 тур
1 : 2
Завершен
Картахена
75'
А. Франкес
11'
Д. Поведа
89'
Х. Фонтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Картахена
89'
ГОЛ! 1:2!
Х. Фонтан
Желтая карточка
А. Франкес
79'
76'
Желтая карточка
R. Lizoain
75'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 1:1!
А. Франкес
75'
Желтая карточка
А. Зедадка
70'
Замена
М. Вальехо
️️️️
А. Зедадка
70'
Замена
С. Энрих
️️️️
F. Serrano
70'
58'
Желтая карточка
А. Ортис
Желтая карточка
Т. Мойя
58'
56'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Поведа
56'
Замена
А. Ортис
️️️️
D. Moreno
Замена
Х. Валера
️️️️
С. Моуриньо
46'
Замена
С. Бакиш
️️️️
И. Асон
46'
44'
Красная карточка
Х. Искьердо
Желтая карточка
М. Меса
41'
21'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Т. Аларкон
18'
Желтая карточка
Т. Аларкон
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поведа
Пас отдал
И. Калеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Иван Асон
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
6
Моуриньо
22
Лопес
16
Франкес
80
Зедадка
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
11
Мольехо
16
20
Асон
3-3-1-1-2
13
22
Кико
3
Фонтан
14
Калеро
21
6
Аларкон
4
Алкала
17
Родригес
20
Искьердо
18
Мусто
9
Поведа
80
Зедадка
21
Вальехо
21
Вальехо
80
Зедадка
20
Асон
12
Бакиш
12
Бакиш
20
Асон
16
9
Энрих
9
Энрих
16
6
Моуриньо
11
Валера
11
Валера
6
Моуриньо
21
16
Ортис
16
Ортис
21
6
Аларкон
8
Аламо
8
Аламо
6
Аларкон
9
Поведа
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Поведа
Остались в запасе
Сарагоса
Картахена
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Сарагоса - Картахена
4
1
4
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
7
1
Количество передач
562
220
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
56
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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