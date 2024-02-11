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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Сарагоса
Эйбар - Сарагоса: обзор матча 11 февраля 2024
Эйбар
11.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
7'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Сарагоса
87'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Меса
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
85'
Желтая карточка
М. Перейра
83'
79'
Замена
С. Бакиш
️️️️
С. Моуриньо
Замена
С. Альварес
️️️️
У. Венцедор
73'
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Акетче
73'
64'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
М. Сориано
64'
Желтая карточка
Х. Беррокаль
46'
46'
Замена
Х. Валера
️️️️
Т. Мойя
46'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Ф. Гамес
ГОЛ! 1:0!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Техеро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
(К)
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Иван Асон
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
4-3-1-2
13
Зидан
23
Техеро
23
Арбилья
3
25
Беррокаль
12
Венцедор
21
Сориано
23
Перейра
47
Акетче
9
Баутиста
19
Стоичков
4-2-2-2
13
Бадия
22
Лопес
6
Моуриньо
16
Франкес
15
Гамес
20
Мойя
18
Агуадо
11
Мольехо
11
Меса
16
20
Асон
21
Сориано
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
21
Сориано
12
Венцедор
6
Альварес
6
Альварес
12
Венцедор
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
47
Акетче
17
17
47
Акетче
15
Гамес
80
Зедадка
80
Зедадка
15
Гамес
11
Меса
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Меса
6
Моуриньо
12
Бакиш
12
Бакиш
6
Моуриньо
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
20
Мойя
11
Валера
11
Валера
20
Мойя
Остались в запасе
Эйбар
Сарагоса
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эйбар - Сарагоса
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
6
Офсайды
3
0
Количество передач
450
451
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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