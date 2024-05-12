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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Сарагоса
Овьедо - Сарагоса: обзор матча 12 мая 2024
Овьедо
12.05.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 39 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
86'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Сарагоса
90'
+1
Замена
С. Бакиш
️️️️
J. Amador
88'
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
М. Меса
ГОЛ! 1:0!
Алемао
86'
Замена
Борха
️️️️
К. Помарес
77'
73'
Вторая желтая
Т. Мойя
73'
Желтая карточка
Т. Мойя
Замена
Л. Ахиядо
️️️️
Х. Сеоане
70'
63'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
Замена
Д. Дубасен
️️️️
Б. Санчес
62'
54'
Желтая карточка
Х. Грау
Замена
С. Касорла
️️️️
П. де ла Фуэнте
46'
39'
Желтая карточка
J. Amador
Желтая карточка
П. де ла Фуэнте
11'
5'
Желтая карточка
С. Моуриньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
(К)
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
11
Майкель Меса
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
34
Lucas Terrer
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Роман
15
Помарес
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
20
Сеоане
18
де ла Фуэнте
16
Санчес
17
Росада
38
9
Алемао
3-2-2-1-2
1
15
6
Моуриньо
15
Гамес
80
Зедадка
16
Франкес
20
Мойя
16
Грау
11
Меса
20
Асон
33
Лисо
20
Сеоане
17
Ахиядо
17
Ахиядо
20
Сеоане
16
Санчес
21
Дубасен
21
Дубасен
16
Санчес
18
де ла Фуэнте
8
Касорла
8
Касорла
18
де ла Фуэнте
15
Помарес
17
Борха
17
Борха
15
Помарес
11
Меса
13
13
11
Меса
15
12
Бакиш
12
Бакиш
15
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
Остались в запасе
Овьедо
Сарагоса
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
34
Lucas Terrer
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
34
Lucas Terrer
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Овьедо - Сарагоса
1
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
13
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
407
260
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Карлос Тартьере
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