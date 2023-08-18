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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Вальядолид
Сарагоса - Вальядолид: обзор матча 18 августа 2023
Сарагоса
18.08.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
31'
А. Франкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Вальядолид
Желтая карточка
С. Энрих
90'
+6
Замена
Х. Валера
️️️️
М. Меса
90'
+2
84'
Желтая карточка
A. Quintana
Желтая карточка
C. Álvarez
82'
Замена
Х. Грау
️️️️
Т. Мойя
82'
Замена
В. Мольехо
️️️️
С. Бакиш
82'
Замена
С. Бермехо
️️️️
И. Асон
72'
58'
Замена
С. Леон
️️️️
I. Bikoue
58'
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
С. де ла Хос
46'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
46'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Р. Моро
45'
+5
Желтая карточка
И. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Франкес
31'
Желтая карточка
C. Nieto
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
16
Mario Maroto
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-5
1
15
Гамес
16
Франкес
15
18
Агуадо
20
Мойя
20
Асон
17
16
11
Меса
12
Бакиш
3-2-1-4
1
Масип
2
Перес
22
Бойомо
18
Эскудеро
6
Мончу
17
де ла Хос
10
Санчес
19
30
Акинсола
26
18
Моро
20
Мойя
16
Грау
16
Грау
20
Мойя
20
Асон
17
Бермехо
17
Бермехо
20
Асон
12
Бакиш
11
Мольехо
11
Мольехо
12
Бакиш
11
Меса
11
Валера
11
Валера
11
Меса
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
17
де ла Хос
9
Монтиэль
9
Монтиэль
17
де ла Хос
18
Моро
29
Кенеди
29
Кенеди
18
Моро
19
11
Леон
11
Леон
19
Остались в запасе
Сарагоса
Вальядолид
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
1
Альваро Асевес
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сарагоса - Вальядолид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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