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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Эйбар
Сарагоса - Эйбар: обзор матча 21 октября 2023
Сарагоса
21.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
39'
М. Меса
44'
Х. Грау
62'
Х. Баутиста
67'
Стоичков
87'
А. Акетче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Эйбар
Желтая карточка
С. Бакиш
90'
+5
88'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Сориано
88'
Замена
F. Venancio
️️️️
А. Арбилья
87'
ГОЛ! 2:3!
А. Акетче
Желтая карточка
В. Мольехо
83'
81'
Замена
Кике
️️️️
Х. Баутиста
Желтая карточка
Х. Грау
77'
Замена
Т. Мойя
️️️️
М. Агуадо
75'
Замена
С. Бермехо
️️️️
Х. Валера
71'
Замена
Г. Пуссен
️️️️
C. Álvarez
71'
67'
ГОЛ! 2:2!
Стоичков
Пас отдал
Х. Баутиста
Замена
В. Мольехо
️️️️
М. Вальехо
66'
Замена
С. Бакиш
️️️️
И. Асон
65'
62'
ГОЛ! 2:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
Стоичков
57'
Замена
А. Акетче
️️️️
J. Corpas
45'
+2
Желтая карточка
А. Техеро
ГОЛ! 2:0!
Х. Грау
Пас отдал
J. Amador
44'
41'
Желтая карточка
J. Corpas
ГОЛ! 1:0!
М. Меса
Пас отдал
М. Вальехо
39'
Желтая карточка
М. Меса
37'
24'
Желтая карточка
J. Antonio Ríos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
3-2-1-4
1
38
15
22
Лопес
16
Грау
18
Агуадо
21
Вальехо
13
20
Асон
11
Валера
11
Меса
4-2-4
13
Зидан
23
Арбилья
3
23
Техеро
25
Беррокаль
6
Альварес
21
Сориано
23
Перейра
17
19
Стоичков
9
Баутиста
1
16
Пуссен
16
Пуссен
1
11
Валера
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Валера
18
Агуадо
20
Мойя
20
Мойя
18
Агуадо
21
Вальехо
11
Мольехо
11
Мольехо
21
Вальехо
20
Асон
12
Бакиш
12
Бакиш
20
Асон
23
Арбилья
21
21
23
Арбилья
21
Сориано
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Сориано
9
Баутиста
7
Кике
7
Кике
9
Баутиста
17
47
Акетче
47
Акетче
17
Остались в запасе
Сарагоса
Эйбар
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
9
Ясин Казми
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
9
Ясин Казми
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сарагоса - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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