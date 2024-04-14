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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Эльче
Сарагоса - Эльче: обзор матча 14 апреля 2024
Сарагоса
14.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
61'
И. Асон
53'
М. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Эльче
Желтая карточка
J. Amador
90'
+8
90'
+4
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Хосан
90'
+4
Замена
С. Бермехо
️️️️
Н. Кастро
81'
Замена
М. Ньето
️️️️
М. Эль-Гезуани
80'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Н. Фернандес Меркау
Замена
А. Зедадка
️️️️
Q. Lecoeuche
74'
Замена
Л. Лопес
️️️️
М. Агуадо
74'
Желтая карточка
А. Франкес
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Асон
Пас отдал
М. Агуадо
61'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
С. Моуриньо
57'
Замена
Х. Грау
️️️️
Х. Валера
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаспар
Пас отдал
Н. Кастро
45'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
3-2-1-4
13
Бадия
6
Моуриньо
16
Франкес
15
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
13
20
Асон
12
Бакиш
11
Валера
3-2-1-3-1
1
Дитуро
18
Клер
6
Бигас
5
Каррейра
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
18
Дональд
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
6
Моуриньо
15
Гамес
15
Гамес
6
Моуриньо
18
Агуадо
22
Лопес
22
Лопес
18
Агуадо
13
80
Зедадка
80
Зедадка
13
11
Валера
16
Грау
16
Грау
11
Валера
8
Кастро
17
Бермехо
17
Бермехо
8
Кастро
17
Хосан
17
Пучмаль
17
Пучмаль
17
Хосан
7
Фернандес Меркау
4
Мендоса
4
Мендоса
7
Фернандес Меркау
9
Эль-Гезуани
11
Ньето
11
Ньето
9
Эль-Гезуани
Остались в запасе
Сарагоса
Эльче
16
Гаэтан Пуссен
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Сарагоса - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
10
Офсайды
0
4
Количество передач
341
509
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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