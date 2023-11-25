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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Сарагоса
Альбасете - Сарагоса: обзор матча 25 ноября 2023
Альбасете
25.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
90'
А. Килес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Сарагоса
ГОЛ! 1:0!
А. Килес
90'
Замена
J. García
️️️️
A. Medina Delgado
87'
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
87'
78'
Желтая карточка
J. Amador
74'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Агуадо
74'
Замена
С. Бермехо
️️️️
В. Мольехо
Замена
А. Килес
️️️️
И. Марин
70'
Желтая карточка
A. Medina Delgado
67'
59'
Замена
Т. Мойя
️️️️
М. Меса
59'
Замена
Х. Валера
️️️️
М. Вальехо
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
46'
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
33'
30'
Желтая карточка
A. Borge Martín
29'
Замена
A. Borge Martín
️️️️
Q. Lecoeuche
Желтая карточка
Х. Сильва
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
18
Марк Агуадо
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
1-3-5
13
33
Сильва
37
Рос
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
30
Эскриче
14
4
2
Исаак
3-1-2-4
13
Ребольо
15
Гамес
16
Франкес
15
18
Агуадо
11
Мольехо
21
Вальехо
13
16
11
Меса
9
Энрих
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
33
Сильва
17
17
33
Сильва
12
Марин
9
Килес
9
Килес
12
Марин
14
Фустер
19
19
14
Фустер
4
7
7
4
13
38
38
13
11
Меса
20
Мойя
20
Мойя
11
Меса
18
Агуадо
16
Грау
16
Грау
18
Агуадо
11
Мольехо
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Мольехо
21
Вальехо
11
Валера
11
Валера
21
Вальехо
Остались в запасе
Альбасете
Сарагоса
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Альбасете - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Карлос Бельмонте
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