Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Тенерифе
Сарагоса - Тенерифе: обзор матча 31 марта 2024
Сарагоса
31.03.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 33 тур
3 : 1
Завершен
Тенерифе
5'
А. Франкес
45'
И. Асон
49'
М. Меса
37'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Тенерифе
90'
+4
Желтая карточка
А. Корредера
Замена
Ф. Гамес
️️️️
Х. Валера
84'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
84'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Меса
75'
73'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Анхель
69'
Желтая карточка
A. Buñuel
66'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
В. Рубио
ГОЛ! 3:1!
М. Меса
Пас отдал
Х. Валера
49'
ГОЛ! 2:1!
И. Асон
Пас отдал
Т. Мойя
45'
37'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
30'
Замена
A. Buñuel
️️️️
Н. Шипчич
29'
Замена
А. Корредера
️️️️
Н. Мартинес
8'
Желтая карточка
Н. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
А. Франкес
Пас отдал
Т. Мойя
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
(К)
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
33
Адриан Лисо
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
16
Айтор Санц
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
3-2-1-4
13
Бадия
6
Моуриньо
15
16
Франкес
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
13
12
Бакиш
20
Асон
11
Валера
4-1-3-2
12
Сориано
3
Шипчич
6
Гонсалес
22
22
Мартинес
14
Бодигер
19
Крус
12
Лопес
20
Рубио
9
Анхель
4
11
Валера
15
Гамес
15
Гамес
11
Валера
11
Меса
16
Грау
16
Грау
11
Меса
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
22
Мартинес
14
Корредера
14
Корредера
22
Мартинес
3
Шипчич
15
15
3
Шипчич
20
Рубио
19
19
20
Рубио
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
Остались в запасе
Сарагоса
Тенерифе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
16
Айтор Санц
ЦП
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
16
Айтор Санц
ЦП
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Сарагоса - Тенерифе
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
274
580
Сейвы
3
3
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
La Romareda, Saragossa
Новости команд
Все
Сарагоса
Тенерифе
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+