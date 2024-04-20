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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Сарагоса
Уэска - Сарагоса: обзор матча 20 апреля 2024
Уэска
20.04.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 36 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
19'
M. Loureiro
45+5'
М. Меса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Сарагоса
Красная карточка
O. Sielva
90'
+4
Желтая карточка
Д. Боливар
89'
87'
Замена
J. Amador
️️️️
И. Асон
85'
Вторая желтая
С. Моуриньо
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
82'
77'
Желтая карточка
А. Зедадка
Желтая карточка
С. Обенг
77'
72'
Желтая карточка
Э. Бадия
Замена
Д. Боливар
️️️️
M. Loureiro
70'
Замена
J. Mier
️️️️
I. Kortajarena
70'
67'
Желтая карточка
С. Моуриньо
65'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Меса
Замена
С. Обенг
️️️️
Э. Соррилья
62'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
61'
Желтая карточка
M. Loureiro
59'
46'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Q. Lecoeuche
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Меса
ГОЛ! 1:0!
M. Loureiro
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
(К)
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-3-2
25
Фернандес
5
Пулидо
15
2
Ньето
10
23
22
Соррилья
24
Мартинес
14
Валентин
11
Муньос
3
4-2-1-3
13
Бадия
16
Франкес
22
Лопес
15
Гамес
6
Моуриньо
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
33
Лисо
20
Асон
13
22
Соррилья
20
Обенг
20
Обенг
22
Соррилья
10
6
6
10
14
Валентин
20
20
14
Валентин
11
Муньос
80
80
11
Муньос
15
9
Боливар
9
Боливар
15
20
Асон
15
15
20
Асон
13
80
Зедадка
80
Зедадка
13
11
Меса
16
Грау
16
Грау
11
Меса
Остались в запасе
Уэска
Сарагоса
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Уэска - Сарагоса
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
17
Офсайды
1
3
Количество передач
445
271
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Эль-Алькорас
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