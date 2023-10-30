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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Сарагоса
Бургос - Сарагоса: обзор матча 30 октября 2023
Бургос
30.10.2023, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
90+3'
Матос
38'
В. Мольехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Сарагоса
ГОЛ! 1:1!
Матос
Пас отдал
А. Родригес
90'
+3
Желтая карточка
R. Navarro
90'
+1
88'
Замена
Л. Лопес
️️️️
М. Агуадо
Желтая карточка
Матос
81'
77'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
77'
Замена
С. Бермехо
️️️️
Х. Валера
Замена
А. Мартин
️️️️
М. Атьенса
75'
Замена
А. Родригес
️️️️
D. Ojeda
75'
Замена
У. Эльхесабаль
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
69'
67'
Замена
A. Vaquero
️️️️
В. Мольехо
67'
Замена
М. Вальехо
️️️️
С. Бакиш
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
М. Муньос
54'
45'
+3
Желтая карточка
В. Мольехо
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Мольехо
26'
Желтая карточка
С. Бакиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К)
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
10
Kevin Appin
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Бургос
29
Ruben de Gea
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-3-1-2
13
Каро
6
8
Сьерра
3
Матос
18
10
20
Атьенса
22
Муньос
16
Санчес
21
99
3-2-1-4
13
Ребольо
38
16
Франкес
15
18
Агуадо
16
Грау
11
Мольехо
20
Асон
11
Валера
13
12
Бакиш
21
17
Родригес
17
Родригес
21
20
Атьенса
16
Мартин
16
Мартин
20
Атьенса
99
4
Эльхесабаль
4
Эльхесабаль
99
22
Муньос
14
Ниньо
14
Ниньо
22
Муньос
18
Агуадо
22
Лопес
22
Лопес
18
Агуадо
11
Мольехо
26
26
11
Мольехо
11
Валера
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Валера
12
Бакиш
21
Вальехо
21
Вальехо
12
Бакиш
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
Остались в запасе
Бургос
Сарагоса
29
Ruben de Gea
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Остались в запасе
29
Ruben de Gea
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Статистика матча Бургос - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Эль Плантио
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