Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kornell Mcdonald - статистика

#37 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Суонси
2 : 1
01.05.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.04.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
2 : 1
16.04.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
0 : 1
10.04.2021
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
3 : 1
05.04.2021
Дерби Каунти
35' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.03.2021
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Барнсли
0 : 0
10.03.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ковентри
1 : 0
06.03.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
4 : 0
02.03.2021
Дерби Каунти
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
26.02.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Дерби Каунти
2 : 0
23.02.2021
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
2 : 1
19.02.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
16.02.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
3 : 0
03.02.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Дерби Каунти
1 : 0
30.01.2021
Бристоль Сити
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
23.01.2021
Дерби Каунти
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
1 : 0
19.01.2021
Борнмут
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 1
16.01.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
2 : 0
16.12.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
12.12.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
0 : 0
09.12.2020
Дерби Каунти
65' - 90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+