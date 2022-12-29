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    Ангелос Цавос - статистика

    #56 | Защитник
    Имя Ангелос
    Фамилия Цавос
    Команда Олимпиакос
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:1 Волос (Волос)
    25.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    11.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    28.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    20.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    07.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    03.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    29.12.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    13.11.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    10.11.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 90' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    31.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    10.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:1 ПАС (Яннина)
    03.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 3:0 ПАС (Яннина)
    10.09.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    04.09.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    21.08.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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