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Джейсон Лукуми
Статистика
Джейсон Лукуми - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1995 (31), Кали
#33 | Полузащитник
177 см | 63 кг
Колумбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
30.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 2
24.01.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
19.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1 : 3
11.01.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 0
03.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 1
30.12.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3 : 1
19.12.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0 : 1
13.12.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2020
Эльче
87' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1 : 1
28.11.2020
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 1
21.11.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1 : 1
06.11.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 1
01.11.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2 : 1
23.10.2020
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 2
18.10.2020
Эльче
Был в запасе
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