Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Консидайн - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1987 (39), Абердин
#4 | Защитник
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
28
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
1 : 1
19.05.2024
Сент-Джонстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
15.05.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 0
11.05.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 0
04.05.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
27.04.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.04.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
1 : 2
06.04.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.03.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
16.03.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.03.2024
Ливингстон
56' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Абердин
0 : 2
28.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Миррен
2 : 0
24.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Джонстон
0 : 3
18.02.2024
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
2 : 1
11.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
07.02.2024
Хартс
1' - 90'
52'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
0 : 1
03.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
24.01.2024
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
0 : 0
27.12.2023
Сент-Джонстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
2 : 1
23.12.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
2 : 0
20.12.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
16.12.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хартс
1 : 0
25.11.2023
Сент-Джонстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
11.11.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
07.11.2023
Мазервелл
1' - 90'
27'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
01.11.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
4 : 0
28.10.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 0
08.10.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
30.09.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хиберниан
2 : 0
23.09.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
16.09.2023
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
02.09.2023
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
0 : 0
26.08.2023
Сент-Джонстон
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
2 : 0
12.08.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
05.08.2023
Хартс
Был в запасе
Главные новости
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
3
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+