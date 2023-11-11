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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 11 ноября 2023
Сент-Джонстон
11.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
71'
Г. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
Желтая карточка
С. Мэй
89'
89'
Замена
M. Sheaf
️️️️
К. Рэндалл
Желтая карточка
С. Спранглер
83'
Замена
С. Спранглер
️️️️
К. Кейн
81'
73'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Эллардайс
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэри
Пас отдал
С. Мэй
71'
Желтая карточка
Г. Кэри
66'
64'
Желтая карточка
Д. Уайт
Замена
С. Мэй
️️️️
Н. Кларк
64'
56'
Желтая карточка
Д. Хармон
52'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
46'
Замена
K. Turner
️️️️
В. Лотури
39'
Желтая карточка
В. Лотури
Желтая карточка
Л. Робинсон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
6
Kyle Turner
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-3-3
4
Консидайн
2
Браун
19
Робинсон
4
Гордон
5
МакГован
8
Филлипс
8
Смит
10
Кэри
10
Кларк
33
Митов
20
Кейн
4-2-1-3
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
35
Найтингэйл
20
Болдуин
14
Паррингтон
22
Лотури
48
Эллардайс
31
Дханда
10
Уайт
15
Маррей
26
20
Кейн
6
Спранглер
6
Спранглер
20
Кейн
10
Кларк
17
Мэй
17
Мэй
10
Кларк
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
22
Лотури
6
6
22
Лотури
8
Рэндалл
12
12
8
Рэндалл
48
Эллардайс
9
Самуэль
9
Самуэль
48
Эллардайс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Росс Мунро
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
7
Скотт Хай
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Главный судья:
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
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2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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