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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Абердин
Сент-Джонстон - Абердин: обзор матча 24 января 2024
Сент-Джонстон
24.01.2024, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
79'
Д. Келтьенс
62'
Б. Миовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Абердин
Желтая карточка
Д. Келтьенс
90'
+6
Желтая карточка
Л. Гордон
90'
+4
Желтая карточка
Г. Кэри
90'
+2
90'
Замена
A. MacDonald
️️️️
С. Рубежич
85'
Желтая карточка
С. Рубежич
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
Д. Джайесими
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Келтьенс
Пас отдал
Г. Кэри
79'
74'
Замена
Р. Йенсен
️️️️
Д. МакКензи
63'
Замена
Д. Хайес
️️️️
К. Бэррон
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Миовски
Желтая карточка
М. Смит
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
3-2-4-1-1
4
Гордон
4
Консидайн
33
Келтьенс
19
Робинсон
5
МакГован
8
Смит
6
Спранглер
10
Кэри
8
Филлипс
7
Джайесими
33
Митов
3-3-2-1-1
13
Рос
23
Рубежич
3
Гартенманн
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
18
Бэррон
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
7
Джайесими
75
75
7
Джайесими
23
Рубежич
2
2
23
Рубежич
3
МакКензи
29
Йенсен
29
Йенсен
3
МакКензи
18
Бэррон
17
Хайес
17
Хайес
18
Бэррон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Абердин
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
31
Ross Doohan
ВР
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Абердин
4
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
8
Количество передач
345
430
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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