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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хартс
Сент-Джонстон - Хартс: обзор матча 07 февраля 2024
Сент-Джонстон
07.02.2024, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
55'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хартс
Желтая карточка
Д. Джайесими
90'
+6
Замена
Д. Джайесими
️️️️
К. Смит
84'
82'
Замена
Ю. Ода
️️️️
С. Фрейзер
82'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Варгас
79'
Желтая карточка
К. Варгас
Желтая карточка
Р. МакГован
75'
75'
Замена
К. Хэлкетт
️️️️
С. Кингсли
Замена
Н. Кларк
️️️️
B. Mbunga-Kimpioka
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Ф. Кент
Желтая карточка
Э. Консидайн
52'
Желтая карточка
Л. Робинсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
(К)
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
21
Коннор Смит
АП
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Джонстон
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
4-3-1-3
19
Робинсон
42
4
Консидайн
5
МакГован
46
18
10
Кэри
21
Смит
75
3
33
Митов
3-3-2-2
28
Кларк
2
Кент
3
Кингсли
23
Лембикиса
20
Кокрейн
28
6
Банингиме
26
Фрейзер
14
Форрест
77
Варгас
7
Шенклэнд
21
Смит
7
Джайесими
7
Джайесими
21
Смит
75
10
Кларк
10
Кларк
75
3
Кингсли
4
Хэлкетт
4
Хэлкетт
3
Кингсли
77
Варгас
8
Грант
8
Грант
77
Варгас
26
Фрейзер
9
Ода
9
Ода
26
Фрейзер
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хартс
6
Свен Спранглер
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
6
Свен Спранглер
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Хартс
4
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
456
494
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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