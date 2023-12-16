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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 16 декабря 2023
Сент-Джонстон
16.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
57'
Г. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
90'
Желтая карточка
Д. Венте
85'
Желтая карточка
Р. Бушири
73'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Левитт
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Джайесими
72'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэри
57'
56'
Замена
Р. Бушири
️️️️
П. Хэнлон
46'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Л. Миллер
22'
Желтая карточка
Л. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ПЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
3-5-1-2
19
Робинсон
4
Гордон
5
МакГован
46
8
Филлипс
8
Смит
10
Кэри
18
7
Джайесими
3
33
Митов
3-3-2-2
1
Маршалл
12
Миллер
4
Хэнлон
2
Фиш
21
Обита
63
Левитт
8
Джегго
10
Бойл
80
Тавареш
27
Йуан
9
Венте
7
Джайесими
20
Кейн
20
Кейн
7
Джайесими
4
Хэнлон
33
Бушири
33
Бушири
4
Хэнлон
12
Миллер
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
12
Миллер
63
Левитт
27
Доидж
27
Доидж
63
Левитт
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
3
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
3
Офсайды
2
0
Количество передач
178
293
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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