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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 15 мая 2024
Сент-Джонстон
15.05.2024, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
28'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уайт
86'
Желтая карточка
Д. Рид
Желтая карточка
Р. МакГован
82'
Замена
Д. Джайесими
️️️️
Д. Филлипс
80'
77'
Замена
Д. Симс
️️️️
С. Маррей
69'
Замена
Д. Рид
️️️️
Д. Хармон
69'
Замена
В. Лотури
️️️️
Я. Дханда
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
С. Мэй
55'
42'
Желтая карточка
Д. Хармон
40'
Желтая карточка
У. Найтингэйл
28'
ГОЛ! 0:1!
Я. Дханда
Пас отдал
Д. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
34
Эли Кинг
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-2-1-4
4
Гордон
33
Келтьенс
8
5
МакГован
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
33
Митов
10
Кларк
17
Мэй
29
4-1-1-1-3
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
35
Найтингэйл
3
Хармон
24
Эфете
34
Кинг
31
Дханда
26
15
Маррей
10
Уайт
8
Филлипс
7
Джайесими
7
Джайесими
8
Филлипс
17
Мэй
75
75
17
Мэй
3
Хармон
43
Рид
43
Рид
3
Хармон
31
Дханда
22
Лотури
22
Лотури
31
Дханда
15
Маррей
11
Симс
11
Симс
15
Маррей
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Коннор Смит
АП
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Джордж Уикенс
ВР
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Коннор Смит
АП
25
Dave Richards
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордж Уикенс
ВР
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
11
Офсайды
3
5
Количество передач
361
323
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
2 : 7
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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2
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2018.11.11 22:51
7
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
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2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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