Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 20 декабря 2023
Рейнджерс
20.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
28'
С. Дессер
84'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
Желтая карточка
Т. Кантвелл
90'
+3
Замена
Л. Кинг
️️️️
Д. Тавернье
86'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тавернье
84'
72'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
М. Смит
72'
Замена
Г. Кэри
️️️️
Д. Филлипс
Замена
С. Райт
️️️️
А. Сима
68'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
С. Ламмерс
68'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Д. Ландстрем
46'
Желтая карточка
К. Голдсон
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Филлипс
38'
Желтая карточка
М. Смит
35'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Спранглер
33'
Красная карточка
Д. Джайесими
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Тавернье
28'
Замена
С. Дессер
️️️️
К. Руф
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Сент-Джонстон
5
Райан МакГован
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-1-3-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
4
Суттар
33
Йилмаз
2
Тавернье
6
Ландстрем
45
Маккосленд
26
Доуэлл
19
Сима
7
Руф
29
Ламмерс
4-5-1-1
4
Гордон
4
Консидайн
42
19
Робинсон
46
8
Филлипс
6
Спранглер
18
8
Смит
7
Джайесими
33
Митов
2
Тавернье
38
Кинг
38
Кинг
2
Тавернье
6
Ландстрем
21
Стерлинг
21
Стерлинг
6
Ландстрем
19
Сима
11
Райт
11
Райт
19
Сима
29
Ламмерс
10
Кантвелл
10
Кантвелл
29
Ламмерс
7
Руф
9
Дессер
9
Дессер
7
Руф
8
Филлипс
10
Кэри
10
Кэри
8
Филлипс
8
Смит
11
Костеллоу
11
Костеллоу
8
Смит
6
Спранглер
20
Кейн
20
Кейн
6
Спранглер
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
5
Райан МакГован
ПЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
Остались в запасе
5
Райан МакГован
ПЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
2
1
2
Всего ударов по воротам
28
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
642
261
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
0
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Рейнджерс
Сент-Джонстон
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+