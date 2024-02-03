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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 03 февраля 2024
Росс Каунти
03.02.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
34'
B. Mbunga-Kimpioka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
Желтая карточка
Я. Дханда
90'
+5
86'
Желтая карточка
К. Смит
Замена
B. Khela
️️️️
C. Borthwick-Jackson
79'
Замена
Д. Рид
️️️️
Д. Хармон
79'
Замена
М. Эфете
️️️️
Д. Браун
78'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Уайт
67'
Желтая карточка
C. Borthwick-Jackson
54'
34'
ГОЛ! 0:1!
B. Mbunga-Kimpioka
Пас отдал
Г. Кэри
Желтая карточка
Д. Уайт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
31
Ян Дханда
(К)
АП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
(К)
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
21
Коннор Смит
АП
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
31
Logan Ross
ВР
41
Logan Ross
ВР
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
8
Brandon Khela
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
4-2-1-3
1
Уикенс
3
Хармон
35
Найтингэйл
2
Айина
23
Браун
21
Йенкс
34
Кинг
31
Дханда
10
Уайт
15
Маррей
35
4-3-1-3
5
МакГован
4
Консидайн
33
Келтьенс
19
Робинсон
46
18
10
Кэри
21
Смит
75
3
33
Митов
3
Хармон
43
Рид
43
Рид
3
Хармон
23
Браун
24
Эфете
24
Эфете
23
Браун
35
8
8
35
10
Уайт
27
Брофи
27
Брофи
10
Уайт
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
31
Logan Ross
ВР
41
Logan Ross
ВР
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
31
Logan Ross
ВР
41
Logan Ross
ВР
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
3
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
4
Количество передач
482
296
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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