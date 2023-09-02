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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди
Сент-Джонстон - Данди: обзор матча 02 сентября 2023
Сент-Джонстон
02.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Данди
35'
С. Тиффони
58'
Р. Лами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Данди
Желтая карточка
Г. Кэри
90'
+1
Желтая карточка
С. МакКлелланд
87'
84'
Замена
З. Радден
️️️️
А. Бакайоко
83'
Замена
C. Reilly
️️️️
С. Тиффони
78'
Замена
М. Силла
️️️️
M. Boateng
Желтая карточка
C. MacPherson
73'
69'
Замена
Р. Хоули
️️️️
F. Robertson
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
68'
58'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лами
Пас отдал
О. Бек
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
J. Turner-Cooke
54'
Замена
C. MacPherson
️️️️
М. Смит
54'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Тиффони
Пас отдал
А. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
18
Charlie Reilly
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
4-4-1-2
2
Браун
5
МакКлелланд
19
Робинсон
4
Консидайн
8
Филлипс
10
Кэри
7
8
Смит
11
Костеллоу
17
Мэй
33
Митов
4-2-1-3
31
Карсон
5
Шонесси
6
5
Лами
33
Бек
10
6
17
Тиффони
14
МакКован
14
Робинсон
20
Бакайоко
8
Смит
8
8
8
Смит
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
7
31
Джефкотт
31
Джефкотт
7
17
Тиффони
18
18
17
Тиффони
10
25
Хоули
25
Хоули
10
6
24
Силла
24
Силла
6
20
Бакайоко
7
Радден
7
Радден
20
Бакайоко
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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