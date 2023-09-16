Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 16 сентября 2023
Сент-Джонстон
16.09.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
16'
Данило
79'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
88'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Желтая карточка
Л. Робинсон
86'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. Филлипс
83'
Замена
J. Turner-Cooke
️️️️
К. Кейн
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
Р. Матондо
Пас отдал
Т. Лоуренс
73'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Ламмерс
Желтая карточка
К. Кейн
61'
Желтая карточка
М. Смит
47'
34'
Желтая карточка
Н. Раскин
Желтая карточка
Д. Костеллоу
30'
Замена
С. МакКлелланд
️️️️
Л. Гордон
21'
20'
Замена
А. Сима
️️️️
Данило
16'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
90
Данило
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Сент-Джонстон
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-4-1-2
42
4
Консидайн
19
Робинсон
4
Гордон
10
Кэри
18
8
Филлипс
8
Смит
11
Костеллоу
20
Кейн
33
Митов
4-2-1-3
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Дэвис
33
Йилмаз
6
Голдсон
43
Раскин
6
Ландстрем
10
Лоуренс
29
Ламмерс
7
Руф
90
Данило
8
Филлипс
8
8
8
Филлипс
4
Гордон
5
МакКлелланд
5
МакКлелланд
4
Гордон
20
Кейн
7
7
20
Кейн
90
Данило
19
Сима
19
Сима
90
Данило
29
Ламмерс
39
Матондо
39
Матондо
29
Ламмерс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
2
Джеймс Браун
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+