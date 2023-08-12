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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 12 августа 2023
Росс Каунти
12.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
40'
K. Turner
51'
К. Рэндалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
76'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
В. Лотури
72'
Желтая карточка
R. Leak
69'
Желтая карточка
Д. Уайт
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Рэндалл
Пас отдал
Д. Хармон
51'
ГОЛ! 1:0!
K. Turner
40'
Замена
K. Turner
️️️️
Я. Дханда
34'
16'
Желтая карточка
Л. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
26
R. Leak
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
6
Kyle Turner
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Сент-Джонстон
32
Liam Parker
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
4-1-2-3
1
Лэйдлоу
3
Хармон
23
Браун
20
Болдуин
8
Рэндалл
22
Лотури
31
Дханда
11
Симс
15
Маррей
10
Уайт
26
3-2-3-3
5
МакКлелланд
4
Гордон
42
5
МакГован
4
Консидайн
8
Филлипс
8
Смит
10
Кэри
17
Мэй
16
33
Митов
22
Лотури
22
Тиллсон
22
Тиллсон
22
Лотури
31
Дханда
6
6
31
Дханда
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
32
Liam Parker
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Остались в запасе
32
Liam Parker
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Taylor Steven
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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Росс Каунти
Сент-Джонстон
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1
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2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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