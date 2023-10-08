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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 08 октября 2023
Абердин
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
81'
Желтая карточка
Л. Робинсон
Замена
Э. Соклер
️️️️
Н. Девлин
80'
78'
Замена
С. Мэй
️️️️
Д. Райт
76'
Желтая карточка
Д. Райт
65'
Замена
К. Кейн
️️️️
Л. Джефкотт
Замена
Л. Кларксон
️️️️
Г. Шинни
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Свен Спранглер
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Сент-Джонстон
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-3-1-2
13
Рос
3
Гартенманн
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
29
Йенсен
18
Бэррон
17
Хайес
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
3-4-2-2
4
Гордон
4
Консидайн
19
Робинсон
8
Смит
18
10
Кэри
6
Спранглер
7
Райт
11
Костеллоу
31
Джефкотт
33
Митов
4
Шинни
7
Кларксон
7
Кларксон
4
Шинни
2
Девлин
19
Соклер
19
Соклер
2
Девлин
31
Джефкотт
20
Кейн
20
Кейн
31
Джефкотт
7
Райт
17
Мэй
17
Мэй
7
Райт
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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