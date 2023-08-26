Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 26 августа 2023
Селтик
26.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Джонстон
90'
+4
Желтая карточка
C. MacPherson
88'
Желтая карточка
Д. Браун
82'
Замена
C. MacPherson
️️️️
J. Turner-Cooke
Замена
Д. Форрест
️️️️
Х. Ян
68'
65'
Замена
️️️️
Э. Консидайн
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
60'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Тернбулл
60'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
60'
55'
Замена
С. Мэй
️️️️
Л. Джефкотт
Желтая карточка
М. О'Райли
51'
44'
Желтая карточка
С. МакКлелланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
32
Тэйлор
14
Лагербилке
5
Скейлз
2
Джонстон
14
Тернбулл
33
О'Райли
42
МакГрегор
7
Фурухаси
38
Маэда
13
Ян
4-4-1-2
5
МакКлелланд
19
Робинсон
4
Консидайн
42
8
Смит
7
10
Кэри
8
Филлипс
11
Костеллоу
31
Джефкотт
33
Митов
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
14
Тернбулл
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
14
Тернбулл
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
8
8
7
31
Джефкотт
17
Мэй
17
Мэй
31
Джефкотт
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
24
Томоки Ивата
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
24
Томоки Ивата
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Джонстон
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+