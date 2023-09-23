Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Джонстон
Хиберниан - Сент-Джонстон: обзор матча 23 сентября 2023
Хиберниан
23.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
35'
Л. Миллер
69'
Д. Венте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Джонстон
90'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
81'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Р. Бушири
81'
75'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
C. MacPherson
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Обита
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Венте
Пас отдал
А. Ле Фондре
69'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Тавареш
53'
51'
Желтая карточка
С. Мэй
Желтая карточка
Р. Бушири
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Миллер
Пас отдал
Д. Ньюэлл
35'
20'
Желтая карточка
Л. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
46
Filip Franczak
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
3-3-2-2
1
Маршалл
12
Миллер
2
Фиш
33
Бушири
21
Обита
8
Джегго
11
Ньюэлл
80
Тавареш
10
Бойл
9
Венте
19
Ле Фондре
3-2-3-1-2
4
Консидайн
19
Робинсон
8
2
Браун
5
МакКлелланд
6
Спранглер
10
Кэри
8
Филлипс
7
Райт
33
Митов
17
Мэй
21
Обита
16
Стивенсон
16
Стивенсон
21
Обита
33
Бушири
4
Хэнлон
4
Хэнлон
33
Бушири
80
Тавареш
27
Йуан
27
Йуан
80
Тавареш
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
8
31
Джефкотт
31
Джефкотт
8
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Джонстон
25
Maksymilian Boruc
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Хиберниан
Сент-Джонстон
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+