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Идальго Кристиан
Статистика
Идальго Кристиан - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1983 (42)
#8 | Полузащитник
171 см | 66 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
03.04.2011
Эркулес
84' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
56' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 0
12.03.2011
Эркулес
72' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
02.03.2011
Эркулес
79' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0 : 0
27.02.2011
Хетафе
58' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
20.02.2011
Эркулес
1' - 75'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
70' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эркулес
0 : 3
29.01.2011
Барселона
63' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
3 : 0
24.01.2011
Эркулес
61' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
65' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эркулес
4 : 1
10.01.2011
Атлетико
64' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
56' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
13' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
78' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3 : 0
21.11.2010
Эркулес
74' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эркулес
2 : 1
14.11.2010
Реал Сосьедад
69' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
65' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
Был в запасе
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