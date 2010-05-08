Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукаш Синкевич - статистика

Завершил карьеру
9 октября 1985 (40)
#6 | Полузащитник
192 см | 88 кг
Германия | Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 1
08.05.2010
Байер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
3 : 0
24.04.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
2 : 1
17.04.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
1 : 1
10.04.2010
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3 : 2
03.04.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0 : 2
27.03.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 0
20.03.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
4 : 2
14.03.2010
Гамбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
3 : 2
07.03.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
2 : 1
13.02.2010
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 1
31.01.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
0 : 3
24.01.2010
Байер
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
4 : 2
16.01.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 2
19.12.2009
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 2
11.12.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0 : 0
05.12.2009
Байер
1' - 90'
40'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
4 : 0
29.11.2009
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 1
22.11.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4 : 0
06.11.2009
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
2 : 2
31.10.2009
Байер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
1 : 1
23.10.2009
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
4 : 0
03.10.2009
Нюрнберг
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 1
26.09.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
0 : 0
20.09.2009
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 3
12.09.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0 : 5
22.08.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 0
15.08.2009
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
1
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+