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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 29 ноября 2009
Байер
29.11.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
22'
Ш. Кисслинг
39'
Э. Дердийок
59'
Ш. Кисслинг
87'
Ш. Кисслинг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
Замена
П. Хельмес
️️️️
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Й. Леманн
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Р. Хильберт
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Г. Кастро
Замена
Л. Бендер
️️️️
А. Видаль
Замена
Ч. Марика
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 3:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
А. Бока
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Какау
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Хююпя
Желтая карточка
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Какау
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
8
Кастро
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
23
Видаль
7
Райнарц
8
Кроос
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-4-1-1
13
Леманн
3
Осорио
35
Таски
15
Дельпьер
15
Бока
10
Гебхарт
28
Треш
13
Руди
11
Глеб
18
Какау
88
Погребняк
8
Кастро
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Кастро
23
Видаль
8
Бендер
8
Бендер
23
Видаль
11
Кисслинг
10
Хельмес
10
Хельмес
11
Кисслинг
10
Гебхарт
19
Хильберт
19
Хильберт
10
Гебхарт
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
88
Погребняк
19
Марика
19
Марика
88
Погребняк
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Байер - Штутгарт
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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