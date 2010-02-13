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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 13 февраля 2010
Байер
13.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
49'
Ш. Райнарц
68'
Э. Дердийок
79'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
Замена
️️️️
Л. Синкевич
+1
Замена
Г. Кастро
️️️️
Т. Кроос
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Т. Барнетта
Желтая карточка
Я. Шимунек
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
А. Дежага
️️️️
С. Шиндзилорц
Желтая карточка
С. Шиндзилорц
ГОЛ! 1:0!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Т. Барнетта
Желтая карточка
С. Хююпя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
7
Штефан Райнарц
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
32
Себастьян Шиндзилорц
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
14
Хонатан Сантана
ПП
3-2-3-2
15
Адлер
8
Бендер
4
Хююпя
2
Фридрих
3
Кадлец
5
Швааб
7
Райнарц
8
Кроос
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-1-2-1-2
12
Ленц
27
Ритер
2
Шимунек
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
32
Шиндзилорц
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
6
Синкевич
6
Синкевич
8
Кроос
8
Кастро
8
Кастро
8
Кроос
10
Барнетта
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Барнетта
4
Гентнер
7
Каленберг
7
Каленберг
4
Гентнер
32
Шиндзилорц
21
Дежага
21
Дежага
32
Шиндзилорц
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Марвин Хитц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Байер - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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