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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 17 апреля 2010
Штутгарт
17.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Байер
29'
Какау
85'
Какау
13'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
Желтая карточка
П. Погребняк
+2
Замена
П. Хельмес
️️️️
М. Кадлец
ГОЛ! 2:1!
Какау
Пас отдал
П. Погребняк
Замена
Л. Бендер
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Ч. Марика
Замена
П. Погребняк
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
А. Глеб
️️️️
Р. Хильберт
Желтая карточка
Х. Сарпей
Замена
С. Хедира
️️️️
С. Челоцци
ГОЛ! 1:1!
Какау
Пас отдал
К. Молинаро
Желтая карточка
М. Дельпьер
20'
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Г. Кастро
19'
Вторая желтая
Т. Барнетта
16'
Желтая карточка
Т. Барнетта
Желтая карточка
Какау
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Ш. Райнарц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
35
Таски
15
Дельпьер
22
Челоцци
19
Хильберт
28
Треш
8
Кузманович
10
Гебхарт
18
Какау
19
Марика
4-4-2
15
Адлер
8
Кастро
4
Хююпя
2
Фридрих
3
Кадлец
10
Барнетта
23
Видаль
7
Райнарц
8
Кроос
11
Кисслинг
9
Дердийок
19
Хильберт
11
Глеб
11
Глеб
19
Хильберт
22
Челоцци
28
Хедира
28
Хедира
22
Челоцци
10
Гебхарт
88
Погребняк
88
Погребняк
10
Гебхарт
8
Кастро
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Кастро
9
Дердийок
8
Бендер
8
Бендер
9
Дердийок
3
Кадлец
10
Хельмес
10
Хельмес
3
Кадлец
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Штутгарт - Байер
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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