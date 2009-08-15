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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 15 августа 2009
Байер
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
67'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Желтая карточка
Р. Адлер
Замена
Т. Здебель
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Т. Кроос
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Д. Швааб
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Веллингтон
️️️️
И. Ворса
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
Д. Ба
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Майкосуэл
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
И. Ворса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
18
Веллингтон
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
3
Кадлец
2
Фридрих
4
Хююпя
10
Барнетта
8
Кастро
23
Видаль
6
Рольфес
7
Аугусто
11
Кисслинг
9
Дердийок
3-2-2-3
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
25
Ворса
26
Ибертсбергер
22
Эдуардо
23
Салихович
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
7
Обаси Огбуке
8
Кастро
5
Швааб
5
Швааб
8
Кастро
10
Барнетта
18
Здебель
18
Здебель
10
Барнетта
7
Аугусто
8
Кроос
8
Кроос
7
Аугусто
70
Майкосуэл
7
Вукчевич
7
Вукчевич
70
Майкосуэл
25
Ворса
18
Веллингтон
18
Веллингтон
25
Ворса
11
Ибишевич
19
Ба
19
Ба
11
Ибишевич
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
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