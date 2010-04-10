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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 10 апреля 2010
Байер
10.04.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
59'
А. Видаль
51'
А. Роббен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. ван Боммел
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
М. ван Боммел
Желтая карточка
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
А. Видаль
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
Т. Мюллер
️️️️
И. Олич
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Роббен
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
8
Бендер
7
Райнарц
2
Фридрих
3
Кадлец
8
Кастро
23
Видаль
8
Кроос
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
10
Роббен
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
7
Рибери
40
Олич
27
Гомес
8
Кастро
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Кастро
6
ван Боммел
32
Праньич
32
Праньич
6
ван Боммел
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
40
Олич
13
Мюллер
13
Мюллер
40
Олич
Остались в запасе
Байер
Бавария
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Байер - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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