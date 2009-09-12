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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 12 сентября 2009
Вольфсбург
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Байер
76'
З. Мисимович
80'
Графите (П)
38'
С. Рольфес
51'
С. Рольфес (П)
58'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Замена
Т. Здебель
️️️️
Р. Аугусто
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Графите
Желтая карточка
С. Ритер
Желтая карточка
О. Мартинс
Замена
Т. Кроос
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:3!
З. Мисимович
Желтая карточка
С. Хююпя
Замена
А. Туре
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 0:3!
Ш. Кисслинг
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Шефер
Вторая желтая
Э. Дердийок
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Рольфес
Желтая карточка
Э. Дердийок
Желтая карточка
Графите
ГОЛ! 0:1!
С. Рольфес
Замена
А. Ленц
️️️️
М. Хасебе
Красная карточка
Д. Бенальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
15
Рене Адлер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Ассимиу Туре
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
9
Мартинс
23
Графите
3-5-2
15
Адлер
4
Хююпя
2
Фридрих
2
Сарпей
7
Аугусто
23
Видаль
10
Барнетта
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
9
Дердийок
20
Хасебе
12
Ленц
12
Ленц
20
Хасебе
4
Гентнер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Гентнер
4
Шефер
10
Джеко
10
Джеко
4
Шефер
8
Кастро
5
Туре
5
Туре
8
Кастро
10
Барнетта
8
Кроос
8
Кроос
10
Барнетта
7
Аугусто
18
Здебель
18
Здебель
7
Аугусто
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Армин Фех
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вольфсбург - Байер
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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