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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 27 марта 2010
Байер
27.03.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
11'
К. Кураньи
28'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Л. Шмитц
️️️️
К. Кураньи
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Замена
Ю. Хао
️️️️
Эду
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Р. Аугусто
Травма
Р. Аугусто
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
М. Кадлец
️️️️
Д. Швааб
Замена
Л. Бендер
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Швааб
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
7
Штефан Райнарц
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
16
Эду
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-1-3-2
15
Адлер
8
Кастро
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
8
Кроос
7
Аугусто
10
Барнетта
10
Хельмес
9
Дердийок
4-3-3
1
Нойер
13
Рафинья
5
Хеведес
5
Бордон
16
Вестерманн
11
Ракитич
24
Клюге
32
Матип
8
Фарфан
22
Кураньи
16
Эду
5
Швааб
3
Кадлец
3
Кадлец
5
Швааб
7
Аугусто
2
Сарпей
2
Сарпей
7
Аугусто
10
Хельмес
8
Бендер
8
Бендер
10
Хельмес
22
Кураньи
26
Шмитц
26
Шмитц
22
Кураньи
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
16
Эду
8
Хао
8
Хао
16
Эду
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Байер - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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