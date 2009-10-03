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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 03 октября 2009
Байер
03.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Нюрнберг
2'
Т. Кроос
28'
С. Рольфес (П)
34'
Э. Дердийок
68'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
Желтая карточка
М. Франтц
Замена
Л. Синкевич
️️️️
М. Фридрих
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Т. Гекас
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 4:0!
Ш. Кисслинг
Замена
К. Айглер
️️️️
Ю. Юдт
ГОЛ! 3:0!
Э. Дердийок
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Рольфес
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
13
Мэттью Спиранович
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
8
Майк Франтц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
22
Томас Бройх
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
8
Кастро
10
Барнетта
23
Видаль
6
Рольфес
8
Кроос
9
Дердийок
11
Кисслинг
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
2
Дикмайер
13
Спиранович
22
Пинола
8
Франтц
24
Клюге
22
Бройх
0
Мнари
10
Видошич
13
Чупо-Мотинг
10
Барнетта
7
Райнарц
7
Райнарц
10
Барнетта
2
Фридрих
6
Синкевич
6
Синкевич
2
Фридрих
9
Дердийок
33
Гекас
33
Гекас
9
Дердийок
16
Юдт
8
Айглер
8
Айглер
16
Юдт
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Байер - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бай-Арена
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