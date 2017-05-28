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Андреа Кода
Статистика
Андреа Кода - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1985 (41)
#35 | Защитник
188 см | 81 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
13
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
28.05.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 1
14.05.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 0
30.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1 : 4
24.04.2017
Рома
1' - 80'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
0 : 2
15.04.2017
Ювентус
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
04.03.2017
Пескара
1' - 83'
48'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
1' - 82'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5 : 3
12.02.2017
Пескара
45' - 90'
90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
28.01.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1 : 3
22.01.2017
Сассуоло
1' - 74'
20'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
15.01.2017
Пескара
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 0
30.10.2016
Пескара
1' - 74'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
1' - 45'
30'
45'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2 : 2
21.08.2016
Наполи
1' - 71'
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