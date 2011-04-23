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Антонио Буске
Статистика
Антонио Буске - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1975 (50)
#24 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
23.04.2011
Чезена
1' - 27'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
2 : 0
17.04.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
0 : 2
10.04.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Брешиа
3 : 1
02.04.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
20.03.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
0 : 1
13.03.2011
Болонья
67' - 90'
72'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
2 : 2
06.03.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
0 : 2
26.02.2011
Болонья
87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 1
23.02.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
3 : 1
13.02.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
02.02.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 1
23.01.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 1
15.01.2011
Болонья
82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Бари
0 : 2
09.01.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
19.12.2010
Болонья
71' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 3
12.12.2010
Милан
1' - 48'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
0 : 2
05.12.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
4 : 1
21.11.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
64' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 0
10.11.2010
Болонья
1' - 83'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 0
06.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2 : 0
31.10.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 0
24.10.2010
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
4 : 1
17.10.2010
Болонья
46' - 90'
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