Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 17 октября 2010
Палермо
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
17'
Х. Пасторе
24'
Й. Иличич
47'
М. Пинилья
83'
А. Бачинович
66'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Кассани
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ! 4:1!
А. Бачинович
Пас отдал
А. Ночерино
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Пинилья
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Рубин
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Г. Мудингай
ГОЛ! 3:0!
М. Пинилья
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Казарини
Замена
А. Буске
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Х. Пасторе
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
А. Ночерино
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
6
Муньос
6
Кассани
25
Бачинович
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
51
Пинилья
72
Иличич
4-3-1-2
2
Вивиано
13
Гарич
3
Бритос
90
Портанова
33
Рубин
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
11
Рамирес
9
Ди Вайо
77
Хименес
6
Кассани
36
Дармиан
36
Дармиан
6
Кассани
15
Пасторе
23
Касами
23
Касами
15
Пасторе
51
Пинилья
7
Маккароне
7
Маккароне
51
Пинилья
5
Казарини
8
Экдаль
8
Экдаль
5
Казарини
77
Хименес
24
Буске
24
Буске
77
Хименес
33
Рубин
69
Меджиорини
69
Меджиорини
33
Рубин
Остались в запасе
Палермо
Болонья
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Палермо - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+