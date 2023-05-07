Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lukáš Skovajsa - статистика

Завершил карьеру
#25 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Динамо
3 : 2
07.05.2023
Слован
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Динамо
3 : 1
30.04.2023
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Динамо
5 : 1
23.04.2023
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Градец-Кралове
2 : 1
16.04.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 3
09.04.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Фастав
5 : 1
01.04.2023
Динамо
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Динамо
2 : 1
18.03.2023
Баник
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Сигма
3 : 0
11.03.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Славия
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
2 : 2
25.02.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
1 : 0
19.02.2023
Богемианс 1905
1' - 64'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Виктория
2 : 1
12.02.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Динамо
0 : 2
05.02.2023
Слован
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Словацко
1 : 0
28.01.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Спарта
1 : 0
12.11.2022
Динамо
1' - 90'
87'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Динамо
3 : 2
05.11.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Динамо
0 : 3
23.10.2022
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Теплице
0 : 2
15.10.2022
Динамо
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Динамо
2 : 2
09.10.2022
Фастав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Баник
1 : 2
01.10.2022
Динамо
83' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Динамо
0 : 3
17.09.2022
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Славия
6 : 1
11.09.2022
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
03.09.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
30.08.2022
Динамо
72' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+