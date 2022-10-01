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    Lukáš Skovajsa - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Lukáš Skovajsa
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -64' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    28.01.2023 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    12.11.2022 1' -90' Спарта (Прага) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    87'
    05.11.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    15.10.2022 90' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    01.10.2022 83' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    17.09.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Сигма (Оломоуц)
    11.09.2022 1' -90' Славия (Прага) 6:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    03.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    30.08.2022 72' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
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