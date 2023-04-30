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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Пардубице
Динамо - Пардубице: обзор матча 30 апреля 2023
Динамо
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Пардубице
42'
M. Čermák
54'
П. Цавош
67'
M. Čermák
89'
Р. Гранац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Пардубице
89'
ГОЛ! 3:1!
Р. Гранац
Замена
Д. Броукал
️️️️
Я. Гора
87'
Замена
D. Hais
️️️️
M. Čermák
87'
79'
Замена
J. Jerabek
️️️️
К. Вацек
Замена
Р. Поточны
️️️️
Н. Пеннер
75'
73'
Замена
E. Tischler
️️️️
P. Cerny
73'
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Яношек
ГОЛ! 3:0!
M. Čermák
Пас отдал
Я. Гора
67'
59'
Замена
B. Pikul
️️️️
Д. Костка
ГОЛ! 2:0!
П. Цавош
Пас отдал
P. Hellebrand
54'
ГОЛ! 1:0!
M. Čermák
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
2-1-3-2-2
31
15
5
Гавел
8
Цавош
18
12
15
Пеннер
23
Гора
9
Чмелик
3
6
3-4-3
1
Ницэ
2
Гранац
4
Члумецки
20
Хелешич
6
7
Вацек
19
Хлаваты
39
Яношек
31
Костка
15
9
23
Гора
4
Броукал
4
Броукал
23
Гора
12
16
16
12
15
Пеннер
91
Поточны
91
Поточны
15
Пеннер
9
14
14
9
7
Вацек
0
0
7
Вацек
31
Костка
10
10
31
Костка
39
Яношек
9
9
39
Яношек
Остались в запасе
Динамо
Пардубице
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Динамо - Пардубице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2020.06.10 21:35
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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